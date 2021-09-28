***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2021 08:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965440
BIST
10:121.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.391
10:128,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0498
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8676
En Düşük
8,8095
10:1210,3649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0463
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3682
En Düşük
10,2978
10:12495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,07
|Açılış
|: 495,12
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ORCAY
|19,05
|2.535.441
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|1.693.330
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|RALYH
|6,20
|50.720.585
|% 9,93
|
|GEDIK
|8,08
|4.422.984
|% 9,93
|
|BIOEN
|33,90
|16.884.269
|% -9,98
|
|KTSKR
|47,58
|2.464.629
|% -5,69
|
|TSPOR
|3,32
|21.226.366
|% -5,14
|
|DIRIT
|4,41
|61.881
|% -3,92
|
|DOGUB
|5,79
|1.923.520
|% -2,36
|
|TUPRS
|112,80
|62.931.085
|% 0,71
|
|THYAO
|13,61
|59.552.367
|% 0,59
|
|RALYH
|6,20
|50.720.585
|% 9,93
|
|GARAN
|8,88
|45.600.607
|% -0,45
|
|SAHOL
|9,74
|31.104.045
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,78
|21.923.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,35
|23.885.108
|% -0,42
|
|RALYH
|6,20
|50.720.585
|% 9,93
|
|TSPOR
|3,32
|21.226.366
|% -5,14
|
|GARAN
|8,88
|45.600.607
|% -0,45
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8619
|8,8648
|% 0,54
|
|Euro
|10,3517
|10,3584
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,0760
|12,1365
|% 0,29
|
|Frank
|9,4869
|9,5440
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3521
|2,3639
|% 0,37
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-8,47
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,92
|