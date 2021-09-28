***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2021 10:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 27.09.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 27 Eylül 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Eylül 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965462
BIST
11:091.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,16
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.383
11:098,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0599
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8772
En Düşük
8,8095
11:0910,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0527
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3838
En Düşük
10,2978
11:09496,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 496,71
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler11:09
|YEOTK
|88,55
|23.140.637
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|4.108.120
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.270.447
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.412.674
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|OYLUM
|11,52
|10.904.694
|% -9,93
|
|BIOEN
|34,40
|31.383.288
|% -8,66
|
|KTSKR
|46,60
|7.064.610
|% -7,63
|
|TSPOR
|3,30
|54.050.422
|% -5,71
|
|ADEL
|25,00
|1.141.870
|% -4,58
|
|TUPRS
|112,90
|279.383.476
|% 0,80
|
|GARAN
|8,87
|275.598.188
|% -0,56
|
|THYAO
|13,64
|272.390.029
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,31
|171.215.157
|% -0,94
|
|PETKM
|6,42
|158.572.805
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,33
|147.470.642
|% -1,27
|
|GARAN
|8,87
|275.598.188
|% -0,56
|
|KRDMD
|6,31
|171.215.157
|% -0,94
|
|PETKM
|6,42
|158.572.805
|% 0,16
|
|ODAS
|1,34
|31.086.339
|% 0,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8737
|8,8772
|% 0,68
|
|Euro
|10,3665
|10,3713
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,0870
|12,1477
|% 0,38
|
|Frank
|9,5162
|9,5736
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3563
|2,3682
|% 0,55
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-8,73
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,75
|
Seans Raporu
11:09
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11:22KIMMR
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 416, 686 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 97 kaybederek (% -0.57 ) 1, 214
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11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, RALYH, INVEO, GEDIK