***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.09.2021 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965628
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8510
18:0510,3630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0146
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3414
18:05495,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 495,51
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|88,55
|26.763.661
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|5.142.052
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.933.989
|% 9,98
|
|RALYH
|6,20
|73.504.165
|% 9,93
|
|GEDIK
|8,08
|92.540.210
|% 9,93
|
|OYLUM
|11,52
|12.637.936
|% -9,93
|
|KRGYO
|5,00
|41.124.503
|% -9,91
|
|DIRIT
|4,14
|778.329
|% -9,80
|
|KTSKR
|45,60
|23.026.652
|% -9,61
|
|ISBIR
|51,30
|1.359.824
|% -8,06
|
|TRILC
|12,78
|333.245.847
|% 6,41
|
|PGSUS
|76,80
|314.174.109
|% 2,26
|
|BIOEN
|38,00
|226.030.094
|% 0,90
|
|KIMMR
|3,55
|206.721.583
|% -4,83
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,18
|147.142.932
|% 4,31
|
|KIMMR
|3,55
|206.721.583
|% -4,83
|
|TRILC
|12,78
|333.245.847
|% 6,41
|
|BOBET
|4,94
|124.273.689
|% -1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8603
|8,8646
|% -0,06
|
|Euro
|10,3551
|10,3630
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9758
|12,0359
|% 0,08
|
|Frank
|9,5015
|9,5588
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3569
|2,3687
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|3,82
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|77,00
|77,00
|-1,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
-
17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem