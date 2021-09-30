***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.09.2021 08:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş
09:551.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.394
En Düşük
1.394
09:558,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8688
09:5510,3318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0239
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3071
09:55493,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,96
|Açılış
|: 493,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,87
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VESTL
|28,90
|61.822.856
|% 8,38
|
|ADEL
|25,70
|3.643.411
|% 4,24
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|MAVI
|63,45
|48.060.823
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,95
|18.254.449
|% 0,00
|
|RALYH
|6,52
|334.532.904
|% 0,00
|
|MAVI
|63,45
|48.060.823
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,95
|18.254.449
|% 0,00
|
|NUGYO
|8,30
|7.290.475
|% 0,00
|
|SARKY
|12,34
|12.434.112
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,70
|563.442.249
|% 0,00
|
|SISE
|8,17
|549.588.766
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|570.882.199
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|1.691.800.927
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|126.413.594
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,24
|503.466.526
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.186.280.320
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8847
|8,8926
|% -0,27
|
|Euro
|10,3156
|10,3262
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,9233
|11,9831
|% -0,06
|
|Frank
|9,4752
|9,5323
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3623
|2,3742
|% -0,28
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|1,40
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|-0,07
|