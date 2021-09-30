***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.09.2021 19:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.09.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Eylül 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Ekim 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965971
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0209
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8530
18:0510,3124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0433
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2740
18:05502,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,88
|Açılış
|: 502,70
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
504,08
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|CANTE
|13,80
|56.365.242
|% 4,55
|
|CASA
|129,90
|229.082
|% 4,17
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|KTSKR
|37,56
|303.074.536
|% -8,48
|
|MANAS
|16,48
|51.612.001
|% -4,68
|
|ESEN
|31,04
|62.002.053
|% -4,26
|
|KTSKR
|37,56
|303.074.536
|% -8,48
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|ORCAY
|16,90
|163.039.673
|% -1,46
|
|KIMMR
|3,21
|132.950.583
|% -4,18
|
|TRILC
|12,27
|117.607.793
|% -2,70
|
|KIMMR
|3,21
|132.950.583
|% -4,18
|
|AKYHO
|2,08
|34.019.490
|% 1,96
|
|BOBET
|4,82
|69.218.267
|% -3,98
|
|TRILC
|12,27
|117.607.793
|% -2,70
|
|ORCAY
|16,90
|163.039.673
|% -1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8940
|8,8961
|% -0,23
|
|Euro
|10,3042
|10,3124
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9224
|11,9822
|% -0,07
|
|Frank
|9,4750
|9,5321
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3633
|2,3751
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|31,53
|
|Altın Gr.
|502
|502
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|0,13
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,72
|