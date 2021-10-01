***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Tü/ Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 26.08.2021 tarihli kararına istinaden, bir yıl içerisinde beheri 1 Kuruş itibari değerli olmak üzere toplam 200.000.000 TL itibari değerli 20.000.000.000 adede kadar Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası'nın halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.09.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966100BIST