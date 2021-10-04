***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.10.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966290
BIST
12:111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
12:118,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:1110,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0434
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3295
En Düşük
10,2576
12:11499,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,65
|Açılış
|: 499,77
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:09
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.297.026
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.906.262
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.299.116
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.715.428
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.645.765
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.914.420
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,10
|157.509.016
|% -9,67
|
|KARYE
|16,89
|70.667.222
|% -3,49
|
|CRFSA
|46,66
|26.314.045
|% -3,44
|
|MAREN
|9,86
|506.093.409
|% 7,88
|
|GARAN
|9,32
|411.724.457
|% 0,43
|
|TUPRS
|115,30
|333.735.524
|% 1,59
|
|THYAO
|14,15
|320.871.168
|% 0,71
|
|SISE
|8,15
|225.131.898
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|218.472.101
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|105.624.786
|% 1,69
|
|MAREN
|9,86
|506.093.409
|% 7,88
|
|GARAN
|9,32
|411.724.457
|% 0,43
|
|KIMMR
|3,41
|121.328.366
|% -1,16
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8683
|8,8706
|% 0,17
|
|Euro
|10,3053
|10,3105
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0065
|12,0667
|% 0,39
|
|Frank
|9,5149
|9,5723
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3587
|2,3706
|% 0,21
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-9,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,18
|79,18
|-0,10
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24AKCNS
Yüzde 7.59 oranında artışla 15.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 776 adet işlem
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TAVHL, FROTO
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, EKGYO, TUPRS
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 29 artarak (% 0.10 ) 1, 230
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, AGYO, KERVN, NUGYO, GARFA, ISBIR, ALMAD