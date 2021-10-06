***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.10.2021 08:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967256
BIST
12:061.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,46
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:068,9218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:0610,3124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0197
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:06500,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,72
|Açılış
|: 501,14
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:06
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,42
|13.461.397
|% 9,91
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,50
|48.472.367
|% 7,25
|
|SEYKM
|18,00
|10.761.248
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.101.955
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|16.813.050
|% -7,89
|
|RALYH
|4,24
|1.098.439
|% -5,99
|
|EREGL
|16,56
|898.036.327
|% 2,54
|
|GARAN
|9,17
|455.433.943
|% -1,19
|
|KRDMD
|6,38
|455.239.670
|% 0,47
|
|PETKM
|6,37
|369.696.954
|% -4,35
|
|THYAO
|13,89
|346.830.143
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,34
|201.226.606
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,38
|455.239.670
|% 0,47
|
|PETKM
|6,37
|369.696.954
|% -4,35
|
|EREGL
|16,56
|898.036.327
|% 2,54
|
|ODAS
|1,41
|75.127.277
|% -2,08
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9192
|8,9218
|% 0,60
|
|Euro
|10,3048
|10,3124
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0488
|12,1092
|% 0,05
|
|Frank
|9,5472
|9,6048
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3698
|2,3817
|% 0,57
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-10,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,34
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|1,01
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21YATAS
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 287, 294 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 37 kaybederek (% -0.83 ) 1, 476
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
12:20XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 6, 192.00 milyon TL de
-
12:18PETKM
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 100, 362 adet işlem