***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.10.2021 08:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968381
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
0
En Düşük
0
18:058,9121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9167
En Düşük
8,8520
18:0510,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3009
En Düşük
10,2298
18:05503,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,31
|Açılış
|: 503,97
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIZIM
|12,77
|16.112.645
|% 4,04
|
|KLGYO
|1,90
|6.594.646
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.579.372
|% 0,00
|
|GESAN
|25,78
|78.591.474
|% 0,00
|
|ERSU
|4,89
|27.139.803
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,90
|6.594.646
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.579.372
|% 0,00
|
|GESAN
|25,78
|78.591.474
|% 0,00
|
|ERSU
|4,89
|27.139.803
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,92
|135.009.229
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 0,00
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 0,00
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9065
|8,9121
|% 0,42
|
|Euro
|10,2818
|10,2910
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0760
|12,1366
|% 0,30
|
|Frank
|9,5397
|9,5972
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3676
|2,3795
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
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17:56
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
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