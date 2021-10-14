***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.10.2021 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970601
BIST
10:071.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.412
10:079,1402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0626
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1885
En Düşük
9,0704
10:0710,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0856
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,6759
En Düşük
10,5302
10:07527,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,96
|Açılış
|: 527,52
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
530,07
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler10:07
|LUKSK
|54,45
|1.849.068
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,79
|3.977.649
|% 9,87
|
|GEREL
|5,63
|6.911.650
|% 4,65
|
|ISBTR
|31.000,00
|62.000
|% 4,20
|
|AGESA
|22,40
|511.057
|% 3,51
|
|AKFGY
|5,77
|5.663.701
|% -5,56
|
|YBTAS
|10.049,50
|30.149
|% -5,19
|
|GRNYO
|2,33
|67.559
|% -4,90
|
|EUYO
|3,69
|267.906
|% -2,89
|
|EDIP
|3,74
|1.850.354
|% -2,86
|
|FROTO
|177,20
|67.300.476
|% -0,23
|
|TUPRS
|124,30
|52.651.623
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,83
|39.556.235
|% 0,55
|
|GARAN
|9,38
|35.884.422
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,80
|24.891.636
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,83
|39.556.235
|% 0,55
|
|SKBNK
|0,99
|11.616.976
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|19.468.439
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|10.154.054
|% 0,00
|
|GARAN
|9,38
|35.884.422
|% 0,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1363
|9,1402
|% 0,69
|
|Euro
|10,6196
|10,6292
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,4755
|12,5381
|% 0,86
|
|Frank
|9,8863
|9,9458
|% 0,98
|
|Riyal
|2,4299
|2,4421
|% 0,66
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,32
|
|Altın Gr.
|527
|527
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,08
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|0,76
|