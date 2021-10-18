***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.10.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971149
BIST
13:191.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:199,2901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:1910,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0234
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:19526,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 526,15
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.890.869
|% 9,97
|
|MERIT
|31,82
|32.139.769
|% 9,20
|
|PRKAB
|16,83
|80.401.306
|% 7,61
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|155.054.869
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,04
|104.265.523
|% -8,95
|
|BAYRK
|8,44
|26.548.494
|% -5,27
|
|LUKSK
|46,60
|13.233.811
|% -4,94
|
|GARAN
|8,78
|1.001.597.357
|% -1,68
|
|KRDMD
|7,06
|595.513.672
|% 1,73
|
|SISE
|8,15
|519.341.593
|% 1,12
|
|THYAO
|14,37
|484.453.685
|% -1,84
|
|TUPRS
|126,80
|431.923.425
|% -1,71
|
|YKBNK
|2,33
|317.471.086
|% -0,85
|
|GARAN
|8,78
|1.001.597.357
|% -1,68
|
|KRDMD
|7,06
|595.513.672
|% 1,73
|
|TSKB
|1,19
|97.647.545
|% -0,83
|
|ODAS
|1,43
|97.189.498
|% -1,38
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2863
|9,2901
|% 0,31
|
|Euro
|10,7616
|10,7701
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,7185
|12,7823
|% 0,19
|
|Frank
|9,9840
|10,0442
|% -0,10
|
|Riyal
|2,4701
|2,4825
|% 0,34
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-6,09
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|10,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|12,20
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,90
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,88
|