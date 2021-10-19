***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.10.2021 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971333
BIST
10:421.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.424
10:429,2891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0417
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3743
En Düşük
9,2669
10:4210,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,9317
En Düşük
10,7921
10:42531,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,12
|Açılış
|: 531,93
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler10:42
|PRKAB
|18,77
|34.847.718
|% 9,13
|
|TLMAN
|33,80
|34.192.292
|% 7,92
|
|FRIGO
|22,70
|10.974.719
|% 6,37
|
|DOBUR
|31,50
|1.986.236
|% 6,13
|
|BAYRK
|8,89
|14.940.664
|% 5,83
|
|DOKTA
|24,12
|329.817
|% -10,00
|
|CEOEM
|9,13
|33.897.080
|% -6,07
|
|YONGA
|19,22
|28.830
|% -3,13
|
|SELGD
|4,48
|1.850.155
|% -2,61
|
|EUYO
|4,20
|844.462
|% -2,33
|
|GARAN
|8,93
|449.438.260
|% 1,48
|
|FROTO
|173,20
|299.499.872
|% 4,09
|
|GUBRF
|53,50
|192.667.477
|% -1,11
|
|KRDMD
|7,22
|189.734.607
|% 0,28
|
|ASELS
|16,51
|158.247.804
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,38
|139.200.931
|% 1,28
|
|EKGYO
|1,94
|104.505.700
|% 1,04
|
|GARAN
|8,93
|449.438.260
|% 1,48
|
|KRDMD
|7,22
|189.734.607
|% 0,28
|
|ODAS
|1,44
|30.892.623
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2857
|9,2891
|% -0,45
|
|Euro
|10,8045
|10,8541
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,7628
|12,8268
|% -0,13
|
|Frank
|10,0503
|10,1109
|% -0,15
|
|Riyal
|2,4695
|2,4819
|% -0,48
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,81
|
|Altın Gr.
|531
|531
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,10
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,34
|