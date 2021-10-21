***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.10.2021 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971624
BIST
11:291.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:299,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0575
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2777
En Düşük
9,1938
11:2910,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0556
|Açılış
|: 10,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:29531,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,42
|Açılış
|: 531,20
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:29
|HLGYO
|2,62
|36.248.570
|% 9,62
|
|OLMK
|7,58
|5.494.932
|% 7,67
|
|ZRGYO
|1,70
|67.058.565
|% 6,92
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|VKGYO
|1,59
|100.330.833
|% 6,00
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,76
|131.667.587
|% -8,27
|
|GARFA
|14,08
|1.567.224
|% -5,50
|
|YEOTK
|62,70
|50.760.864
|% -5,43
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,05
|606.876.603
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|438.763.415
|% -0,07
|
|SASA
|27,86
|409.113.501
|% 2,43
|
|FROTO
|181,50
|395.369.110
|% 2,66
|
|EKGYO
|1,94
|249.106.246
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,94
|249.106.246
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,47
|211.859.364
|% 0,41
|
|GARAN
|9,05
|606.876.603
|% -0,66
|
|VKGYO
|1,59
|100.330.833
|% 6,00
|
|ZRGYO
|1,70
|67.058.565
|% 6,92
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2638
|9,2693
|% 0,62
|
|Euro
|10,7957
|10,8058
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,7402
|12,8041
|% 0,35
|
|Frank
|10,0239
|10,0843
|% 0,41
|
|Riyal
|2,4615
|2,4738
|% 0,53
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|2,02
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|85,06
|85,06
|-0,76
|