***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.10.2021 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971788
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5420
En Düşük
9,4804
18:0511,0723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1103
En Düşük
11,0404
18:05545,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,64
|Açılış
|: 545,71
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
548,14
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4959
|9,5064
|% 0,07
|
|Euro
|11,0545
|11,0666
|% -0,12
|
|Sterlin
|13,0666
|13,1321
|% -0,09
|
|Frank
|10,3051
|10,3672
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5240
|2,5367
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|4,01
|
|Altın Gr.
|546
|546
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|84,09
|84,09
|-0,52
|