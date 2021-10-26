***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.10.2021 08:31
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972311
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.495
En Düşük
1.471
18:059,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,5752
18:0511,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0436
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1808
En Düşük
11,1127
18:05557,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,45
|Açılış
|: 557,40
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
555,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.180.753
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|14.396.761
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|KERVN
|0,74
|1.924.850
|% -7,50
|
|AGESA
|19,93
|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,99
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6142
|9,6149
|% 0,32
|
|Euro
|11,1597
|11,1808
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,1973
|13,2635
|% 0,36
|
|Frank
|10,4061
|10,4688
|% 0,29
|
|Riyal
|2,5572
|2,5700
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,17
|
|Altın Gr.
|558
|558
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem