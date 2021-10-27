***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2021 08:35
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972643
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0113
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,5112
18:0511,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0380
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1050
En Düşük
11,0486
18:05548,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,81
|Açılış
|: 548,36
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
547,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5332
|9,5470
|% 0,12
|
|Euro
|11,0833
|11,1050
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,0929
|13,1586
|% 0,01
|
|Frank
|10,3337
|10,3960
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5353
|2,5480
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,80
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,02
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem