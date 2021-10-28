***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.10.2021 08:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973119
BIST
10:371.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.517
10:379,5791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0990
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5791
En Düşük
9,4668
10:3711,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0949
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1220
En Düşük
11,0056
10:37554,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,72
|Açılış
|: 554,69
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
555,07
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:35
|SELVA
|10,91
|28.573.162
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|14.951.647
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|7.564.655
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,69
|157.971.331
|% 9,85
|
|ATATP
|43,00
|23.937.100
|% 8,59
|
|GOODY
|8,08
|23.657.287
|% -5,39
|
|DYOBY
|9,80
|8.355.079
|% -3,92
|
|KTSKR
|32,04
|38.558.930
|% -3,73
|
|TURSG
|4,93
|39.883.133
|% -3,52
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|GARAN
|9,57
|582.289.426
|% 0,10
|
|SISE
|8,63
|213.088.781
|% -1,71
|
|EREGL
|19,85
|178.831.521
|% 0,40
|
|TSPOR
|5,57
|170.968.201
|% 6,30
|
|GOZDE
|6,69
|157.971.331
|% 9,85
|
|GARAN
|9,57
|582.289.426
|% 0,10
|
|TSPOR
|5,57
|170.968.201
|% 6,30
|
|YKBNK
|2,66
|71.132.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,63
|213.088.781
|% -1,71
|
|GOZDE
|6,69
|157.971.331
|% 9,85
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5701
|9,5774
|% 1,03
|
|Euro
|11,1127
|11,1180
|% 0,82
|
|Sterlin
|13,1168
|13,1826
|% 0,97
|
|Frank
|10,3785
|10,4410
|% 0,87
|
|Riyal
|2,5424
|2,5551
|% 0,85
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|5,65
|
|Altın Gr.
|554
|554
|6,33
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,06
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,68
|