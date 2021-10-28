***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.10.2021 10:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 27.10.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 27 Ekim 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Kasım 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973136
BIST
10:321.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.520
En Düşük
1.517
10:329,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0907
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5754
En Düşük
9,4668
10:3211,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0863
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1157
En Düşük
11,0056
10:32554,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,56
|Açılış
|: 554,53
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
555,07
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SELVA
|10,91
|27.532.610
|% 9,98
|
|ZRGYO
|2,00
|14.659.221
|% 9,89
|
|HEDEF
|3,12
|6.988.451
|% 9,86
|
|GOZDE
|6,67
|131.295.751
|% 9,52
|
|RHEAG
|2,38
|1.555.829
|% 7,21
|
|GOODY
|8,04
|20.482.571
|% -5,85
|
|DYOBY
|9,80
|7.411.739
|% -3,92
|
|TURSG
|4,93
|35.792.450
|% -3,52
|
|DOKTA
|28,00
|465.164
|% -3,45
|
|TIRE
|8,90
|7.500.535
|% -3,26
|
|GARAN
|9,57
|518.362.433
|% 0,10
|
|SISE
|8,65
|174.161.480
|% -1,48
|
|EREGL
|19,87
|160.108.469
|% 0,51
|
|THYAO
|14,81
|142.212.794
|% -0,27
|
|GOZDE
|6,67
|131.295.751
|% 9,52
|
|GARAN
|9,57
|518.362.433
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,66
|69.796.621
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,49
|124.136.143
|% 4,77
|
|GOZDE
|6,67
|131.295.751
|% 9,52
|
|SISE
|8,65
|174.161.480
|% -1,48
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5665
|9,5715
|% 0,96
|
|Euro
|11,1104
|11,1137
|% 0,79
|
|Sterlin
|13,1227
|13,1885
|% 1,01
|
|Frank
|10,3789
|10,4414
|% 0,88
|
|Riyal
|2,5442
|2,5570
|% 0,92
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|5,69
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,05
|
|B. Petrol
|83,18
|83,18
|-0,69
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, BIMAS, FROTO
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GUBRF, PGSUS
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 47 kaybederek (% -0.19 ) 1, 332
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, ZRGYO, GOZDE, HEDEF
-
10:41
ATATP, SELVA, BOSSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında