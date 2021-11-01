***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973316
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0256
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6129
En Düşük
9,5481
12:3511,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0514
|Açılış
|: 10,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,1161
En Düşük
11,0520
12:35549,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,63
|Açılış
|: 549,40
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
547,93
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|9.724.126
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|AVOD
|5,08
|4.263.599
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,19
|19.214.500
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|9.724.126
|% 0,00
|
|DENGE
|1,39
|371.937
|% 0,00
|
|AVOD
|5,08
|4.263.599
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,19
|19.214.500
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,63
|343.002.822
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,63
|343.002.822
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,01
|47.246.459
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5576
|9,5630
|% -0,28
|
|Euro
|11,0441
|11,0638
|% -0,45
|
|Sterlin
|13,0781
|13,1437
|% -0,01
|
|Frank
|2,5481
|2,5609
|% -0,03
|
|Riyal
|550,8940
|551,0080
|% 0,18
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|1,48
|
|Altın Gr.
|551
|551
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.655
|-49,00
|
|Tam
|3.586
|3.676
|-34,88
|
|Yarım
|1.733
|1.778
|-16,88
|
|Çeyrek
|869
|889
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|83,43
|83,43
|-0,29
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:57
DOBUR, RALYH, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
KZBGY, DESPC, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
BIOEN, KRGYO, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:27
KTSKR, TURSG, FRIGO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında