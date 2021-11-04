***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.11.2021 09:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974637
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,6979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0572
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0491
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05552,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,86
|Açılış
|: 552,67
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6920
|9,6979
|% 0,59
|
|Euro
|11,2306
|11,2497
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1991
|13,2653
|% 0,35
|
|Frank
|10,5727
|10,6364
|% 0,40
|
|Riyal
|2,5764
|2,5893
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|3,03
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|
|B. Petrol
|81,37
|81,37
|-0,62
|