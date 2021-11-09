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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

09.11.2021 09:42
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İşm/976130


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 16,28 721.481 % 78,90  
SISE 8,97 849.120.153 % 0,00  
POLHO 2,82 24.243.386 % 0,00  
ODAS 1,48 179.671.128 % 0,00  
ROYAL 3,03 358.925 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,7222 9,7282 % 0,52  
Euro 11,2856 11,2939 % 0,64  
Sterlin 13,1609 13,2269 % 0,53  
Frank 10,6243 10,6883 % 0,68  
Riyal 2,5860 2,5990 % 0,51  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,13  
Altın Gr. 570 571 2,92  
Cumhuriyet 3.770 3.827 29,00  
Tam 3.751 3.845 28,32  
Yarım 1.813 1.860 13,70  
Çeyrek 909 930 6,85  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 -0,08  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 83,41 83,41 -0,02  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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