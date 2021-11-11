***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.11.2021 09:35
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976957
BIST
09:551.622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.622
En Düşük
1.622
09:559,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0859
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9437
En Düşük
9,8289
09:5511,4142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1163
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
09:55591,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 5,06
|Açılış
|: 591,40
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
592,68
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,40
|2.458.042
|% 0,72
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|SASA
|31,84
|883.831.434
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9217
|9,9268
|% 0,87
|
|Euro
|11,4018
|11,4128
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2833
|13,3499
|% 0,96
|
|Frank
|10,7602
|10,8250
|% 0,82
|
|Riyal
|2,6379
|2,6511
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,41
|
|Altın Gr.
|591
|591
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|0,13
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,08
|