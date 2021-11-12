***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.11.2021 09:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977258
BIST
10:061.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,98
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.638
En Düşük
1.631
10:069,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0393
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:0611,3846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0342
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:06595,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,90
|Açılış
|: 595,16
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|DOAS
|44,58
|30.267.867
|% 7,37
|
|ADESE
|1,44
|32.654.957
|% 6,67
|
|OZRDN
|9,03
|3.260.994
|% 6,61
|
|OYLUM
|9,34
|6.301.156
|% 5,54
|
|KZBGY
|32,02
|5.290.280
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,95
|44.738.628
|% -7,75
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,47
|2.974.005
|% -4,26
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,58
|189.495.815
|% -0,92
|
|GARAN
|10,68
|76.713.551
|% 0,75
|
|ISCTR
|6,31
|73.700.475
|% 1,94
|
|KRDMD
|7,55
|71.021.496
|% 1,75
|
|THYAO
|17,95
|60.319.445
|% 1,30
|
|PETKM
|7,58
|189.495.815
|% -0,92
|
|ADESE
|1,44
|32.654.957
|% 6,67
|
|TSKB
|1,58
|21.829.031
|% 1,94
|
|ISCTR
|6,31
|73.700.475
|% 1,94
|
|IHLAS
|0,55
|6.045.589
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9311
|9,9367
|% 0,34
|
|Euro
|11,3686
|11,3768
|% 0,23
|
|Sterlin
|13,2694
|13,3359
|% 0,54
|
|Frank
|10,7532
|10,8180
|% 0,47
|
|Riyal
|2,6468
|2,6601
|% 0,52
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-3,48
|
|Altın Gr.
|595
|595
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,20
|82,20
|-0,67
|