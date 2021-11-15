***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.11.2021 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977639
BIST
10:221.678
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 39,39
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:2210,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0073
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:2211,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0166
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:22596,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,67
|Açılış
|: 596,30
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:22
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|99.294.300
|% 9,92
|
|AKBNK
|6,80
|275.489.400
|% 7,26
|
|PRKAB
|38,02
|61.373.847
|% 7,16
|
|UZERB
|28,40
|31.297
|% 7,09
|
|OYLUM
|8,76
|2.766.226
|% -9,97
|
|BASGZ
|14,28
|58.158.899
|% -8,29
|
|VAKFN
|6,06
|7.512.230
|% -5,02
|
|PENTA
|186,00
|535.675
|% -4,76
|
|SOKM
|13,22
|32.128.262
|% -4,34
|
|PETKM
|7,89
|385.876.944
|% 3,14
|
|AKBNK
|6,80
|275.489.400
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,30
|228.450.648
|% 6,80
|
|TSKB
|1,64
|193.466.083
|% 3,80
|
|ISCTR
|6,80
|173.317.842
|% 6,92
|
|TSKB
|1,64
|193.466.083
|% 3,80
|
|YKBNK
|3,30
|228.450.648
|% 6,80
|
|ADESE
|1,18
|71.800.231
|% -3,28
|
|SKBNK
|1,19
|65.717.738
|% 3,48
|
|PETKM
|7,89
|385.876.944
|% 3,14
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0002
|10,0069
|% 0,07
|
|Euro
|11,4617
|11,4691
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,3662
|13,4333
|% -0,11
|
|Frank
|10,8068
|10,8719
|% -0,10
|
|Riyal
|2,6529
|2,6662
|% -0,20
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,12
|
|Altın Gr.
|596
|596
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,04
|8,05
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:34TSPOR
Yüzde 5.93 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 558, 366 adet işlem
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10:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 23 artarak (% 2.88 ) 1, 832
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10:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, GUSGR
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10:33
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, DOBUR
-
10:33XU100
Endeks 1, 676 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 31 üstünde . İşlem hacmi 3, 787.00 milyon TL de