***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.11.2021 10:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977958
BIST
10:531.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.704
10:5310,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1274
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,2165
En Düşük
10,0421
10:5311,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1568
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
10:53609,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 6,78
|Açılış
|: 609,47
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:51
|ELITE
|19,72
|84.655.223
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,25
|15.460.694
|% 6,93
|
|ESCAR
|24,56
|12.826.430
|% 6,60
|
|OYLUM
|8,08
|5.341.619
|% -7,76
|
|PENTA
|164,00
|7.199.913
|% -6,71
|
|GRNYO
|2,48
|1.101.771
|% -4,98
|
|HEDEF
|3,42
|4.902.940
|% -4,74
|
|GARFA
|13,15
|1.316.890
|% -4,71
|
|GARAN
|12,25
|1.123.269.441
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,47
|928.250.060
|% 2,36
|
|AKBNK
|7,16
|857.943.680
|% 2,73
|
|ISCTR
|6,99
|588.339.477
|% 0,00
|
|PETKM
|8,06
|576.218.386
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,47
|928.250.060
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,19
|182.779.356
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,16
|857.943.680
|% 2,73
|
|GARAN
|12,25
|1.123.269.441
|% 5,33
|
|TSKB
|1,65
|146.340.270
|% -4,07
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1764
|10,1811
|% 1,23
|
|Euro
|11,5835
|11,5954
|% 1,39
|
|Sterlin
|13,6304
|13,6988
|% 1,37
|
|Frank
|10,9297
|10,9955
|% 0,97
|
|Riyal
|2,7002
|2,7137
|% 0,97
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|0,90
|
|Altın Gr.
|611
|611
|8,64
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,21
|8,22
|0,10
|
|B. Petrol
|82,82
|82,82
|0,77
|
Seans Raporu
10:51
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11:02PRKAB
Yüzde 6.21 oranında artışla 41.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 300, 507 adet işlem
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10:59XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 8, 427.00 milyon TL de
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10:58GARAN
Yüzde 5.25 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 060, 947 adet işlem
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10:56GARAN
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 202, 580 adet işlem
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10:55TDGYO
Yüzde 7.08 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 707, 549 adet işlem