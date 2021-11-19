***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.11.2021 09:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978588
BIST
10:321.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 18,79
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
10:3210,9040
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,1320
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,1688
En Düşük
10,8299
10:3212,3868
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,1778
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,6953
En Düşük
12,3010
10:32647,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -13,14
|Açılış
|: 647,35
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
668,57
En Düşük
647,34
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|44.641.780
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|795.715
|% 9,95
|
|CELHA
|8,44
|9.371.080
|% 9,90
|
|RALYH
|10,95
|27.283.164
|% 8,52
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,88
|29.962.525
|% -6,12
|
|ULAS
|3,75
|553.784
|% -4,34
|
|GMTAS
|2,25
|1.796.110
|% -4,26
|
|ARMDA
|51,25
|54.239
|% -3,67
|
|KRDMD
|8,14
|477.360.333
|% 3,83
|
|GARAN
|12,29
|345.618.018
|% 0,41
|
|SISE
|11,19
|315.199.213
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,62
|233.693.361
|% 0,56
|
|THYAO
|18,13
|205.998.673
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,62
|233.693.361
|% 0,56
|
|KRDMD
|8,14
|477.360.333
|% 3,83
|
|TSKB
|1,60
|73.311.512
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,03
|113.702.572
|% 3,06
|
|EKGYO
|2,20
|68.494.817
|% 2,33
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,8934
|10,9040
|% -1,20
|
|Euro
|12,3732
|12,3868
|% -1,42
|
|Sterlin
|14,6354
|14,7088
|% -1,50
|
|Frank
|11,6948
|11,7653
|% -1,58
|
|Riyal
|2,8888
|2,9033
|% -1,56
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,02
|
|Altın Gr.
|651
|651
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,71
|8,72
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|0,79
|