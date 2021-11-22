***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.11.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978871
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0510,9989
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -0,2527
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2115
En Düşük
10,9874
18:0512,4074
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -0,3003
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4800
|
12,6658
En Düşük
12,3924
18:05656,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -11,66
|Açılış
|: 656,59
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,87
En Düşük
656,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9772
|10,9989
|% -2,25
|
|Euro
|12,3798
|12,4074
|% -2,36
|
|Sterlin
|14,8395
|14,9139
|% -1,60
|
|Frank
|11,8648
|11,9362
|% -1,69
|
|Riyal
|2,9424
|2,9571
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-0,29
|
|Altın Gr.
|657
|657
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,62
|78,62
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ