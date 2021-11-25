***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.11.2021 10:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş
11:191.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.816
11:1912,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1198
|Açılış
|: 11,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
11:1913,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1639
|Açılış
|: 13,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
11:19690,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 6,65
|Açılış
|: 690,18
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler11:19
|TUCLK
|17,60
|15.775.311
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|11.023.662
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,64
|17.749.812
|% 9,99
|
|KZBGY
|30,40
|17.542.410
|% -9,95
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|TSPOR
|7,83
|235.457.394
|% -4,74
|
|PGSUS
|101,20
|226.755.416
|% -3,53
|
|ULUUN
|6,54
|24.454.016
|% -3,11
|
|SASA
|40,96
|941.083.155
|% 6,56
|
|ASELS
|21,78
|705.089.868
|% 3,71
|
|PETKM
|7,85
|608.414.787
|% -1,13
|
|SISE
|11,98
|462.738.942
|% -0,08
|
|GARAN
|11,77
|453.400.903
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,46
|297.700.312
|% -0,29
|
|ODAS
|1,61
|127.359.518
|% 1,26
|
|PETKM
|7,85
|608.414.787
|% -1,13
|
|KRDMD
|8,61
|357.181.099
|% -1,94
|
|SISE
|11,98
|462.738.942
|% -0,08
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0023
|12,0074
|% 1,01
|
|Euro
|13,4784
|13,4936
|% 1,23
|
|Sterlin
|15,8941
|15,9738
|% 0,60
|
|Frank
|12,7539
|12,8308
|% 0,59
|
|Riyal
|3,1750
|3,1910
|% 0,50
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|6,26
|
|Altın Gr.
|688
|688
|4,84
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,07
|9,08
|0,08
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,08
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, GUBRF
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11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 09 artarak (% 0.50 ) 1, 618
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, TUCLK, ISBTR, DOBUR, SAYAS, RALYH, RAYSG, UZERB, DURDO, MIATK
-
11:31
TRILC, TOASO, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:31
CMENT, TSPOR, PGSUS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında