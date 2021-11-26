***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.11.2021 10:31
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.11.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Kasım 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Kasım 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979728
BIST
11:291.793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -26,63
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:2912,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0994
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:2913,6129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1455
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:29696,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,33
|Açılış
|: 696,63
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:29
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|25.543.146
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|111.553.196
|% 9,99
|
|ESCOM
|5,40
|32.821.010
|% 9,98
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|KZBGY
|28,24
|41.568.317
|% -7,11
|
|THYAO
|17,45
|1.002.756.594
|% -7,08
|
|TAVHL
|27,44
|174.097.364
|% -6,98
|
|PGSUS
|91,30
|197.189.752
|% -6,74
|
|IDEAS
|34,76
|26.146.368
|% -6,71
|
|THYAO
|17,45
|1.002.756.594
|% -7,08
|
|GARAN
|11,58
|517.780.687
|% -1,36
|
|YKBNK
|3,29
|455.925.340
|% -1,20
|
|KRDMD
|8,73
|416.525.251
|% -1,69
|
|SISE
|11,92
|369.692.720
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,29
|455.925.340
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,17
|163.255.474
|% -1,81
|
|THYAO
|17,45
|1.002.756.594
|% -7,08
|
|HALKB
|5,21
|297.469.030
|% -0,76
|
|TSKB
|1,49
|79.050.697
|% -0,67
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0448
|12,0992
|% 0,83
|
|Euro
|13,5787
|13,6129
|% 1,08
|
|Sterlin
|15,9131
|15,9929
|% -0,17
|
|Frank
|12,8914
|12,9691
|% 0,95
|
|Riyal
|3,1890
|3,2050
|% 0,00
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|18,26
|
|Altın Gr.
|699
|699
|8,87
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,05
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-3,64
|
Seans Raporu
11:29
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36 kaybederek (% -1.83 ) 1, 936
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11:42XU100
Endeks 1, 793 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 44 altında . İşlem hacmi 8, 989.00 milyon TL de
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11:42SAYAS
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 516, 764 adet işlem
-
11:38PGSUS
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 90.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 565 adet işlem