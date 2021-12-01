***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.12.2021 09:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980397
BIST
11:231.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 44,60
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:2313,6141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0570
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:2315,4409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0856
|Açılış
|: 15,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:23771,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -6,93
|Açılış
|: 771,81
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.911.161
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.981.819
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|59,90
|8.408.625
|% -9,92
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,20
|869.312.408
|% 5,69
|
|SISE
|13,19
|722.233.883
|% 5,10
|
|GARAN
|11,60
|644.319.949
|% 1,58
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|SASA
|45,56
|571.817.898
|% 4,98
|
|TSKB
|1,51
|131.113.160
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,24
|225.701.465
|% 2,21
|
|PETKM
|7,99
|540.074.532
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,27
|146.345.078
|% 1,34
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6020
|13,6531
|% -0,13
|
|Euro
|15,3894
|15,4523
|% -0,48
|
|Sterlin
|17,9133
|18,0032
|% -1,16
|
|Frank
|14,6406
|14,7288
|% -1,27
|
|Riyal
|3,5880
|3,6060
|% -1,22
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|8,56
|
|Altın Gr.
|772
|772
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|2,65
|