***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.12.2021 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980788
BIST
10:231.902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 21,83
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.902
En Düşük
1.894
10:2313,7598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0965
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7598
En Düşük
13,5361
10:2315,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0566
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:23780,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,25
|Açılış
|: 780,35
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:23
|PKENT
|4.478,20
|3.040.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|YKSLN
|6,51
|13.478.160
|% 9,97
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|DITAS
|26,80
|1.536.112
|% -4,96
|
|FRIGO
|3,92
|5.450.823
|% -4,85
|
|THYAO
|18,88
|410.400.760
|% 3,45
|
|KRDMD
|9,41
|245.875.863
|% 0,64
|
|PETKM
|8,26
|195.695.853
|% 1,10
|
|SISE
|13,30
|168.182.186
|% -0,15
|
|EREGL
|23,82
|161.117.986
|% 1,79
|
|TSKB
|1,53
|62.654.128
|% 2,00
|
|KRDMD
|9,41
|245.875.863
|% 0,64
|
|PETKM
|8,26
|195.695.853
|% 1,10
|
|THYAO
|18,88
|410.400.760
|% 3,45
|
|ODAS
|1,56
|33.321.846
|% 1,30
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7371
|13,7598
|% 0,71
|
|Euro
|15,5078
|15,5654
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,0960
|18,1867
|% -0,35
|
|Frank
|14,7717
|14,8607
|% -0,30
|
|Riyal
|3,6328
|3,6510
|% -0,19
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,41
|
|Altın Gr.
|779
|779
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,82
|70,82
|1,15
|