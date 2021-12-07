***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.12.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981333
BIST
11:501.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 20,77
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
11:5013,6770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1206
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
11:5015,4388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1410
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
11:50783,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -5,56
|Açılış
|: 783,72
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler11:50
|INTEM
|66,00
|18.761.739
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|4.360.928
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.580.232
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,31
|123.510.939
|% -5,71
|
|ACSEL
|21,38
|33.122.604
|% -5,65
|
|SISE
|13,69
|1.004.092.509
|% 2,62
|
|KRDMD
|9,58
|976.666.267
|% 3,01
|
|THYAO
|19,31
|861.415.377
|% 3,32
|
|GARAN
|11,86
|758.747.631
|% 0,17
|
|ASELS
|22,76
|732.338.153
|% 0,98
|
|ODAS
|1,69
|263.344.241
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,53
|435.823.583
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,58
|976.666.267
|% 3,01
|
|TSKB
|1,65
|164.216.740
|% 1,23
|
|SISE
|13,69
|1.004.092.509
|% 2,62
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6768
|13,6770
|% -0,87
|
|Euro
|15,4068
|15,4388
|% -0,91
|
|Sterlin
|18,0875
|18,1782
|% -0,81
|
|Frank
|14,7387
|14,8275
|% -0,74
|
|Riyal
|3,6312
|3,6494
|% -0,96
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,92
|
|Altın Gr.
|784
|784
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|5.223
|5.302
|5,00
|
|Tam
|5.200
|5.329
|10,25
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|4,96
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|1,19
|