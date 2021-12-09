***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.12.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982217
BIST
10:172.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,50
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.020
En Düşük
2.010
10:1713,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0411
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7442
En Düşük
13,6067
10:1715,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0341
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6013
En Düşük
15,4514
10:17787,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,10
|Açılış
|: 787,94
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
789,00
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler10:17
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|KLNMA
|24,96
|827.149
|% 9,96
|
|RNPOL
|14,47
|736.624
|% 9,95
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|SELVA
|9,47
|6.675.753
|% -9,98
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|1.993.710
|% -9,88
|
|KRDMD
|10,22
|413.712.445
|% 3,44
|
|GARAN
|12,04
|362.350.529
|% 0,50
|
|THYAO
|20,60
|341.086.196
|% 1,08
|
|ASELS
|24,38
|295.613.183
|% 2,01
|
|SISE
|14,88
|231.178.182
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,55
|150.090.374
|% 0,39
|
|KRDMD
|10,22
|413.712.445
|% 3,44
|
|YKBNK
|3,65
|112.740.823
|% 0,55
|
|GARAN
|12,04
|362.350.529
|% 0,50
|
|ODAS
|1,65
|30.118.849
|% 0,61
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7266
|13,7284
|% 0,30
|
|Euro
|15,5613
|15,5839
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,0726
|18,1632
|% 0,28
|
|Frank
|14,8511
|14,9406
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6482
|3,6665
|% 0,43
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|0,75
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,10
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,24
|