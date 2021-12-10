***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.12.2021 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982560
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
0
En Düşük
0
18:0513,8758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0886
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
18:0515,6895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0937
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
18:05790,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,30
|Açılış
|: 790,55
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,29
|85.826.617
|% 0,00
|
|DYOBY
|11,03
|29.118.415
|% 0,00
|
|DARDL
|3,02
|49.049.078
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|29.556.734
|% 0,00
|
|ARSAN
|5,74
|12.182.061
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,29
|85.826.617
|% 0,00
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8493
|13,8758
|% 0,64
|
|Euro
|15,6510
|15,6895
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,2914
|18,3831
|% 0,64
|
|Frank
|14,9576
|15,0477
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6888
|3,7073
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-3,38
|
|Altın Gr.
|792
|792
|4,55
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|0,02
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS