***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.12.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982814
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0516,7507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:0516,7000
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4800
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7000
En Düşük
16,4500
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7894
|14,8121
|% 0,05
|
|Euro
|16,7136
|16,7540
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,49
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|0,05
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|0,28
|