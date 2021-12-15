***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.12.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983200
BIST
16:232.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,12
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
16:2314,7414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,3451
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
16:2316,6397
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 0,4271
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
16:23837,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 18,27
|Açılış
|: 837,89
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,89
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler16:23
|DOGUB
|3,85
|3.313.342
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.049.227
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.161.432
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.462.499
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|108.443.849
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.909.385
|% -7,59
|
|OYLUM
|7,80
|16.145.622
|% -7,25
|
|THYAO
|24,14
|4.035.308.320
|% 6,91
|
|GARAN
|12,17
|3.159.381.152
|% 0,08
|
|KRDMD
|11,78
|2.720.004.500
|% 0,77
|
|SISE
|16,36
|2.333.501.563
|% -1,39
|
|YKBNK
|3,87
|1.786.508.351
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,70
|1.349.232.457
|% 0,37
|
|YKBNK
|3,87
|1.786.508.351
|% -0,77
|
|TSKB
|1,69
|781.980.598
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,24
|425.380.270
|% -1,59
|
|GARAN
|12,17
|3.159.381.152
|% 0,08
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7301
|14,7414
|% 2,40
|
|Euro
|16,6052
|16,6397
|% 2,63
|
|Sterlin
|19,4521
|19,5497
|% 2,51
|
|Frank
|15,8552
|15,9507
|% 2,24
|
|Riyal
|3,9124
|3,9320
|% 2,27
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|0,34
|
|Altın Gr.
|838
|838
|18,14
|
|Cumhuriyet
|5.560
|5.644
|152,00
|
|Tam
|5.532
|5.676
|152,79
|
|Yarım
|2.674
|2.745
|73,92
|
|Çeyrek
|1.341
|1.373
|36,96
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,17
|
|B. Petrol
|72,81
|72,81
|-0,89
|