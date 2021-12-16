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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

16.12.2021 09:01
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983634


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 6.063,30 3.826.982 % 10,00  
SUMAS 93,50 1.347.500 % 10,00  
POLTK 590,70 30.023.731 % 10,00  
TETMT 302,50 8.834.381 % 10,00  
YBTAS 15.290,00 363.917 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,6300 15,6562 % 5,75  
Euro 17,6991 17,7285 % 6,04  
Sterlin 20,7541 20,8581 % 6,13  
Frank 16,8839 16,9856 % 5,96  
Riyal 4,1525 4,1733 % 5,63  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 20,22  
Altın Gr. 903 903 57,50  
Cumhuriyet 5.925 6.015 339,00  
Tam 5.896 6.049 342,25  
Yarım 2.850 2.926 165,55  
Çeyrek 1.429 1.463 82,78  
Gümüş.Ons 22,49 22,51 0,43  
Gümüş Gr. 11,29 11,30 0,80  
B. Petrol 75,25 75,25 1,37  
Seans Raporu 18:05
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