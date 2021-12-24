***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.12.2021 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985907
BIST
17:481.881
En Yüksek
|Değişim
|: 4,22%
|| 76,17
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.881
En Düşük
1.809
17:4811,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 0,4911
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
11,1232
17:4813,3419
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 0,5093
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
12,4991
17:48680,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 23,82
|Açılış
|: 680,45
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:48
|EDATA
|16,39
|6.412.781
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|275.422.203
|% 9,99
|
|OYLUM
|6,06
|12.296.235
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.313.129
|% 9,98
|
|ARENA
|12,58
|21.155.762
|% 9,97
|
|RODRG
|18,99
|6.911.554
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|NUGYO
|6,56
|66.904.324
|% -9,89
|
|LIDFA
|4,11
|15.302.080
|% -9,87
|
|SISE
|13,72
|2.470.255.640
|% 6,44
|
|EREGL
|28,34
|2.343.785.675
|% 7,43
|
|THYAO
|20,80
|1.769.706.070
|% 8,28
|
|GARAN
|11,69
|1.627.365.661
|% -0,43
|
|SASA
|47,52
|1.588.381.019
|% 9,80
|
|YKBNK
|3,54
|674.237.681
|% -1,12
|
|SISE
|13,72
|2.470.255.640
|% 6,44
|
|KRDMD
|9,37
|1.473.669.977
|% 5,16
|
|EKGYO
|2,21
|308.526.518
|% 4,25
|
|GARAN
|11,69
|1.627.365.661
|% -0,43
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6060
|11,7808
|% 4,35
|
|Euro
|13,1657
|13,3419
|% 3,97
|
|Sterlin
|15,5613
|15,6393
|% 3,02
|
|Frank
|12,6184
|12,6944
|% 3,00
|
|Riyal
|3,0913
|3,1068
|% 3,13
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|677
|677
|20,40
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,55
|8,57
|0,26
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 119, 770 adet işlem
-
17:58SOKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 396, 570 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
-
17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
-
17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem