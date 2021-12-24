***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.12.2021 09:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 23.12.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 23 Aralık 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 28 Aralık 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985929
BIST
15:301.847
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 41,73
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.855
En Düşük
1.809
15:3011,6832
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 0,3935
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
15:3013,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 0,4218
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
15:30682,01
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 25,38
|Açılış
|: 682,01
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|NIBAS
|11,96
|37.085.932
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|10.345.833
|% 9,87
|
|ROYAL
|3,57
|708.341
|% 9,85
|
|ARENA
|12,55
|12.411.545
|% 9,70
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.899.863
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|143.272.278
|% -9,49
|
|RODRG
|19,38
|5.264.346
|% -8,15
|
|SISE
|13,60
|1.719.543.581
|% 5,51
|
|EREGL
|27,40
|1.600.832.693
|% 3,87
|
|THYAO
|20,22
|1.334.575.005
|% 5,26
|
|GARAN
|11,69
|1.049.331.231
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,24
|957.973.508
|% 3,70
|
|SISE
|13,60
|1.719.543.581
|% 5,51
|
|YKBNK
|3,55
|447.291.685
|% -0,84
|
|KRDMD
|9,24
|957.973.508
|% 3,70
|
|METRO
|1,43
|143.272.278
|% -9,49
|
|GARAN
|11,69
|1.049.331.231
|% -0,43
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6814
|11,6832
|% 3,49
|
|Euro
|13,2208
|13,2544
|% 3,29
|
|Sterlin
|15,6749
|15,7535
|% 3,77
|
|Frank
|12,7178
|12,7944
|% 3,81
|
|Riyal
|3,1115
|3,1271
|% 3,80
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|688
|688
|31,34
|
|Cumhuriyet
|4.563
|4.632
|185,00
|
|Tam
|4.534
|4.665
|176,93
|
|Yarım
|2.192
|2.257
|85,59
|
|Çeyrek
|1.099
|1.128
|42,79
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,75
|0,44
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
15:30
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15:44ASUZU
Yüzde 6.97 oranında artışla 34.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 876 adet işlem
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15:43ANGEN
Yüzde 7.13 oranında artışla 27.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 686, 535 adet işlem
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15:42XU100
Endeks 1, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 43 üstünde . İşlem hacmi 16, 433.00 milyon TL de
-
15:42GSDDE
Yüzde 7.59 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 925, 059 adet işlem
-
15:41ANGEN
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 678, 879 adet işlem