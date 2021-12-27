***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.12.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986250
BIST
17:591.899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:5911,4314
En Yüksek
|Değişim
|: 4,00%
|| 0,4400
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:5913,0029
En Yüksek
|Değişim
|: 4,53%
|| 0,5634
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:59661,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 22,83
|Açılış
|: 661,16
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ISKPL
|5,39
|103.768.052
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.138.796
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.204.022
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|491.214
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|18.420.404
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,80
|12.122.244
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.009.031
|% -9,90
|
|SANFM
|31,38
|16.309.911
|% -7,21
|
|RODRG
|17,70
|4.705.379
|% -6,79
|
|ORMA
|33,20
|230.915
|% -6,48
|
|GARAN
|11,68
|2.293.758.929
|% -0,34
|
|THYAO
|20,82
|2.233.900.172
|% -1,42
|
|SASA
|51,10
|1.978.675.482
|% 7,35
|
|EREGL
|28,72
|1.916.780.149
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,39
|1.663.598.414
|% -0,42
|
|YKBNK
|3,66
|1.374.762.621
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,23
|646.206.582
|% 0,45
|
|GARAN
|11,68
|2.293.758.929
|% -0,34
|
|KRDMD
|9,39
|1.663.598.414
|% -0,42
|
|TSKB
|1,52
|221.096.238
|% 1,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4169
|11,4314
|% 4,00
|
|Euro
|12,9006
|13,0029
|% 4,53
|
|Sterlin
|15,2094
|15,2857
|% 3,48
|
|Frank
|12,3313
|12,4055
|% 3,53
|
|Riyal
|3,0169
|3,0321
|% 3,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,94
|
|Altın Gr.
|664
|664
|25,64
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|0,29
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|0,55
|