***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.12.2021 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986502
BIST
13:281.894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.882
13:2811,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,3356
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9859
En Düşük
11,4819
13:2813,4771
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,3957
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,5579
En Düşük
13,0195
13:28693,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 18,79
|Açılış
|: 693,04
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler13:26
|PRKAB
|48,92
|8.790.728
|% 9,98
|
|SODSN
|31,78
|359.718
|% 9,97
|
|VBTYZ
|22,34
|48.022.131
|% 9,94
|
|SONME
|38,70
|1.390.199
|% 9,63
|
|BANVT
|92,45
|14.386.210
|% 7,69
|
|KSTUR
|220,00
|228.800
|% -8,71
|
|TACTR
|33,48
|1.343.342
|% -8,57
|
|ROYAL
|3,31
|254.324
|% -7,54
|
|TUCLK
|14,92
|5.210.271
|% -6,34
|
|BJKAS
|4,08
|26.418.881
|% -5,56
|
|SASA
|51,90
|877.581.895
|% 1,07
|
|SISE
|13,86
|867.965.850
|% 2,29
|
|GARAN
|11,48
|867.017.457
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,23
|691.296.685
|% 0,45
|
|EREGL
|28,84
|646.244.684
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,23
|691.296.685
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,50
|406.382.223
|% -4,37
|
|ODAS
|1,34
|113.995.921
|% -1,47
|
|GARAN
|11,48
|867.017.457
|% -1,63
|
|SISE
|13,86
|867.965.850
|% 2,29
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8611
|11,8887
|% 2,93
|
|Euro
|13,4441
|13,4766
|% 3,02
|
|Sterlin
|15,8948
|15,9745
|% 2,52
|
|Frank
|12,8905
|12,9682
|% 2,62
|
|Riyal
|3,1469
|3,1627
|% 2,45
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|2,81
|
|Altın Gr.
|692
|692
|17,69
|
|Cumhuriyet
|4.643
|4.713
|203,00
|
|Tam
|4.620
|4.741
|198,69
|
|Yarım
|2.233
|2.293
|96,11
|
|Çeyrek
|1.120
|1.147
|48,05
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,80
|8,81
|0,22
|
|B. Petrol
|78,68
|78,68
|0,46
|