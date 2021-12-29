***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2021 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986800
BIST
16:201.896
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 45,38
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.897
En Düşük
1.829
16:2012,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 0,7880
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,6098
En Düşük
11,7593
16:2014,2639
En Yüksek
|Değişim
|: 6,56%
|| 0,8775
|Açılış
|: 14,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,2639
En Düşük
13,3150
16:20721,08
En Yüksek
|Değişim
|: 5,04%
|| 34,63
|Açılış
|: 721,04
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
722,40
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler16:20
|GLRYH
|2,76
|43.403.444
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|135.365.031
|% 9,96
|
|TACTR
|38,48
|1.627.348
|% 9,94
|
|AVOD
|4,87
|70.941.080
|% 9,93
|
|RODRG
|21,22
|6.957.783
|% 9,61
|
|KLNMA
|17,70
|627.642
|% -41,78
|
|NUGYO
|5,58
|77.456.206
|% -10,00
|
|SEYKM
|12,36
|15.398.088
|% -9,98
|
|PAMEL
|76,45
|11.983.307
|% -9,63
|
|ULUSE
|60,70
|1.918.716
|% -9,40
|
|EREGL
|29,14
|1.537.988.737
|% 4,74
|
|GARAN
|11,45
|1.422.082.197
|% 1,87
|
|THYAO
|21,12
|1.135.054.265
|% 3,13
|
|SASA
|52,85
|1.102.157.114
|% 0,09
|
|SISE
|13,84
|1.077.397.197
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,21
|491.208.284
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,47
|688.467.107
|% 0,87
|
|GARAN
|11,45
|1.422.082.197
|% 1,87
|
|AKBNK
|7,39
|698.759.159
|% 0,41
|
|KRDMD
|9,31
|859.686.978
|% 3,56
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5612
|12,6098
|% 6,67
|
|Euro
|14,2055
|14,2639
|% 6,56
|
|Sterlin
|16,7755
|16,8596
|% 5,94
|
|Frank
|13,5842
|13,6661
|% 5,80
|
|Riyal
|3,3239
|3,3406
|% 5,92
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-14,46
|
|Altın Gr.
|720
|720
|34,02
|
|Cumhuriyet
|4.897
|4.957
|235,00
|
|Tam
|4.855
|4.982
|235,32
|
|Yarım
|2.347
|2.410
|113,83
|
|Çeyrek
|1.177
|1.205
|56,92
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|9,14
|9,15
|0,40
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|-0,29
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 6 artarak (% 2.59 ) 2, 085
-
16:35
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NUGYO, SEYKM
-
16:35XU100
Endeks 1, 893 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 18, 232.00 milyon TL de
-
16:35GLRYH
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 144, 626 adet işlem
-
16:34KAREL
Yüzde 5.39 oranında artışla 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 634, 688 adet işlem