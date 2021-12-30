***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987021
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0513,3307
En Yüksek
|Değişim
|: 5,30%
|| 0,6715
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
13,4284
En Düşük
12,5412
18:0515,1451
En Yüksek
|Değişim
|: 5,27%
|| 0,7580
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
15,2261
En Düşük
14,2412
18:05773,99
En Yüksek
|Değişim
|: 5,32%
|| 39,12
|Açılış
|: 773,99
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3022
|13,3307
|% 5,30
|
|Euro
|15,0655
|15,1451
|% 5,27
|
|Sterlin
|17,8908
|17,9806
|% 5,08
|
|Frank
|14,4712
|14,5584
|% 4,92
|
|Riyal
|3,5348
|3,5525
|% 5,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-6,21
|
|Altın Gr.
|750
|751
|15,72
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,63
|9,64
|0,33
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|-0,13
|