***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.01.2022 08:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987643
BIST
17:401.912
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 54,15
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:4013,1903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0642
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:4014,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1245
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:40759,17
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -20,50
|Açılış
|: 759,17
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CRFSA
|42,02
|3.254.533
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.151.708
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|343.101.639
|% 9,90
|
|PRKAB
|69,05
|183.647.517
|% 9,78
|
|KRSTL
|2,82
|80.793.563
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|13,86
|25.080.842
|% -7,10
|
|KZBGY
|30,80
|15.274.807
|% -3,75
|
|AKGRT
|10,21
|14.578.278
|% -3,68
|
|EDATA
|18,98
|4.724.295
|% -3,41
|
|THYAO
|21,34
|1.770.412.151
|% 6,59
|
|GARAN
|11,46
|1.735.526.470
|% 1,69
|
|EREGL
|28,80
|1.161.758.805
|% 2,27
|
|SISE
|13,70
|910.212.317
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,44
|880.514.036
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,44
|880.514.036
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|238.230.937
|% 3,73
|
|GARAN
|11,46
|1.735.526.470
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|316.175.679
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,28
|640.874.520
|% 1,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1887
|13,1903
|% -0,48
|
|Euro
|14,9015
|14,9818
|% -0,82
|
|Sterlin
|17,5544
|17,6425
|% -1,78
|
|Frank
|14,1800
|14,2654
|% -2,01
|
|Riyal
|3,4674
|3,4847
|% -1,49
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-20,83
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-20,24
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|-0,38
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|0,00
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55KUYAS
Yüzde 9.20 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 238, 332 adet işlem
-
17:54AKSA
Yüzde 5.95 oranında artışla 36.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 050 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 72 artarak (% 3.15 ) 2, 089
-
17:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ODAS, GARAN
-
17:52GESAN
Yüzde 5.85 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 673, 421 adet işlem