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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

03.01.2022 08:51
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987643


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CRFSA 42,02 3.254.533 % 10,00  
MARKA 4,63 9.151.708 % 9,98  
TSPOR 6,66 343.101.639 % 9,90  
PRKAB 69,05 183.647.517 % 9,78  
KRSTL 2,82 80.793.563 % 9,73  
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Dolar 13,1887 13,1903 % -0,48  
Euro 14,9015 14,9818 % -0,82  
Sterlin 17,5544 17,6425 % -1,78  
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Riyal 3,4674 3,4847 % -1,49  
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17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -20,83  
Altın Gr. 759 759 -20,24  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,81 22,84 -0,44  
Gümüş Gr. 9,53 9,54 -0,38  
B. Petrol 77,78 77,78 0,00  
Seans Raporu 17:40
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