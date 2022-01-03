***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.01.2022 09:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.12.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Aralık 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Ocak 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987723
BIST
14:071.911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 53,52
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:0713,1779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0766
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,1344
14:0715,0117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0946
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,9690
14:07783,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 783,72
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler14:07
|CRFSA
|42,02
|3.143.222
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.403.493
|% 9,98
|
|MIPAZ
|3,86
|14.903.644
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,65
|313.388.652
|% 9,74
|
|KRSTL
|2,82
|70.028.484
|% 9,73
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,04
|17.997.144
|% -5,90
|
|BAGFS
|16,55
|42.916.156
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,24
|8.846.553
|% -3,40
|
|RALYH
|12,92
|37.458.953
|% -2,49
|
|THYAO
|20,92
|1.067.739.939
|% 4,50
|
|GARAN
|11,47
|982.190.998
|% 1,77
|
|EREGL
|28,78
|766.769.930
|% 2,20
|
|YKBNK
|3,46
|679.707.558
|% 2,37
|
|SISE
|13,71
|595.350.140
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,46
|679.707.558
|% 2,37
|
|ODAS
|1,38
|168.248.759
|% 2,99
|
|GARAN
|11,47
|982.190.998
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,18
|146.676.379
|% 1,87
|
|TSKB
|1,48
|88.768.999
|% 2,78
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1462
|13,1779
|% -0,58
|
|Euro
|14,9408
|15,0117
|% -0,63
|
|Sterlin
|18,0325
|18,1230
|% 0,90
|
|Frank
|14,6050
|14,6930
|% 0,93
|
|Riyal
|3,5544
|3,5722
|% 0,98
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-2,79
|
|Altın Gr.
|785
|785
|5,68
|
|Cumhuriyet
|5.232
|5.311
|-23,00
|
|Tam
|5.207
|5.343
|-21,08
|
|Yarım
|2.517
|2.584
|-10,20
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-5,09
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|0,08
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|1,22
|