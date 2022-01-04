***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.01.2022 09:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988547
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 0,3330
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2973
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05774,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 15,25
|Açılış
|: 774,24
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,80
|6.572.487
|% 0,00
|
|SONME
|38,50
|2.039.583
|% 0,00
|
|YAYLA
|3,02
|11.626.848
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,92
|209.369.621
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,80
|6.572.487
|% 0,00
|
|SONME
|38,50
|2.039.583
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2641
|13,4013
|% 2,55
|
|Euro
|15,0143
|15,0991
|% 2,01
|
|Sterlin
|17,7947
|17,8839
|% 1,13
|
|Frank
|14,4024
|14,4892
|% 1,44
|
|Riyal
|3,5264
|3,5441
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,43
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,98
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
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