***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.01.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989673
BIST
11:122.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,85
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:1213,8335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0084
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:1215,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:12795,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,08
|Açılış
|: 795,68
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:12
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KRSTL
|3,79
|17.212.919
|% 6,46
|
|ELITE
|19,84
|59.587.007
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHEVA
|1,02
|5.744.998
|% -3,77
|
|IDGYO
|2,03
|1.052.023
|% -3,33
|
|GARAN
|11,63
|822.347.864
|% 1,31
|
|THYAO
|24,68
|743.956.834
|% -0,72
|
|EREGL
|30,48
|685.707.751
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,87
|537.248.635
|% 2,64
|
|SISE
|14,97
|529.342.543
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,56
|260.206.249
|% 2,01
|
|GARAN
|11,63
|822.347.864
|% 1,31
|
|PETKM
|9,49
|506.178.951
|% 1,17
|
|KRDMD
|10,87
|537.248.635
|% 2,64
|
|TSKB
|1,53
|62.988.556
|% 1,32
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8150
|13,8335
|% -0,06
|
|Euro
|15,6229
|15,6513
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6618
|18,7554
|% 0,25
|
|Frank
|14,9552
|15,0453
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6725
|3,6909
|% 0,20
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,93
|
|Altın Gr.
|794
|795
|0,95
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|0,53
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.49 ) 2, 231
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
11:27XU100
Endeks 2, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 7, 865.00 milyon TL de
-
11:25HUBVC
Yüzde 6.26 oranında artışla 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 395, 475 adet işlem
-
11:24BFREN
Yüzde 4.17 oranında artışla 1, 218.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 574 adet işlem