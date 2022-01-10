***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.01.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991082
BIST
11:512.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 27,42
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.065
En Düşük
2.047
11:5113,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0159
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
11:5115,6786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0467
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
11:51797,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,08
|Açılış
|: 797,23
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler11:49
|GEDZA
|20,04
|24.381.193
|% 9,99
|
|UZERB
|56,30
|739.951
|% 9,96
|
|ETILR
|6,65
|371.097
|% 9,92
|
|INTEM
|118,60
|13.560.693
|% 9,81
|
|TEKTU
|1,46
|22.989.635
|% 9,77
|
|LIDFA
|4,38
|40.399.101
|% -7,98
|
|ELITE
|18,64
|106.759.716
|% -6,05
|
|SUMAS
|84,25
|26.370
|% -5,34
|
|PRKAB
|59,75
|49.595.443
|% -3,63
|
|ISBIR
|58,00
|133.110
|% -3,33
|
|THYAO
|26,28
|1.730.026.647
|% 5,37
|
|KRDMD
|11,83
|1.218.824.500
|% 1,98
|
|GARAN
|11,85
|959.030.732
|% 0,85
|
|EREGL
|30,90
|921.537.418
|% 0,91
|
|SISE
|15,21
|869.291.341
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,76
|595.451.178
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,40
|366.321.990
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,83
|1.218.824.500
|% 1,98
|
|GARAN
|11,85
|959.030.732
|% 0,85
|
|ODAS
|1,40
|109.826.483
|% 0,72
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8036
|13,8223
|% 0,12
|
|Euro
|15,6461
|15,6946
|% -0,20
|
|Sterlin
|18,7089
|18,8027
|% -0,03
|
|Frank
|14,9421
|15,0321
|% -0,22
|
|Riyal
|3,6692
|3,6876
|% 0,07
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-0,82
|
|Altın Gr.
|798
|798
|1,12
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.298
|5.432
|65,70
|
|Yarım
|2.561
|2.628
|31,79
|
|Çeyrek
|1.284
|1.314
|15,89
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,02
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|0,31
|