***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.01.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992616
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0052
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8444
En Düşük
13,7192
17:5915,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0281
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7279
En Düşük
15,5189
17:59804,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,16
|Açılış
|: 804,52
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
804,99
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|19,07
|2.450.499
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|7.309.120
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|32.058.591
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|92.976.864
|% 0,00
|
|AKFGY
|7,95
|11.258.482
|% 0,00
|
|ACSEL
|19,07
|2.450.499
|% 0,00
|
|ADEL
|33,50
|7.309.120
|% 0,00
|
|ADESE
|0,81
|32.058.591
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|92.976.864
|% 0,00
|
|AKFGY
|7,95
|11.258.482
|% 0,00
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% 0,00
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% 0,00
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,42
|822.254.267
|% 0,00
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% 0,00
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7515
|13,8156
|% -0,04
|
|Euro
|15,5993
|15,6867
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7441
|18,8381
|% 0,18
|
|Frank
|14,8733
|14,9629
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6728
|3,6912
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|8,34
|
|Altın Gr.
|804
|805
|4,16
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|0,08
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|0,44
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem