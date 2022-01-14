***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.01.2022 10:31
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pamuk varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlara ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993822
BIST
10:582.065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -6,04
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.061
10:5813,5313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0507
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6444
En Düşük
13,4816
10:5815,5009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0807
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,6726
En Düşük
15,4530
10:58794,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,47
|Açılış
|: 794,22
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler10:58
|PKENT
|350,60
|27.875.256
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|KAPLM
|35,70
|8.721.856
|% 7,21
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|104,80
|4.328.358
|% -7,26
|
|ERCB
|55,70
|4.859.683
|% -4,95
|
|THYAO
|29,00
|1.283.550.073
|% 0,76
|
|KRDMD
|13,27
|975.789.742
|% -0,60
|
|EREGL
|31,38
|404.364.826
|% -0,76
|
|SISE
|15,10
|375.856.134
|% 0,33
|
|KOZAL
|130,30
|344.137.238
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,39
|203.410.431
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,27
|975.789.742
|% -0,60
|
|YKBNK
|3,77
|260.434.363
|% -1,05
|
|THYAO
|29,00
|1.283.550.073
|% 0,76
|
|SKBNK
|1,06
|40.781.726
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5036
|13,5313
|% -0,37
|
|Euro
|15,4886
|15,5009
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,5105
|18,6034
|% -0,21
|
|Frank
|14,8030
|14,8922
|% -0,25
|
|Riyal
|3,5934
|3,6115
|% -0,39
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|5,55
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,25
|